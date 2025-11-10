Inter e Milan vogliono monetizzare al massimo dallo sponsor che darà il nome al nuovo stadio di Milano. Girano già le prime ipotesi e le prime richieste dei due club.
Stadio, Inter e Milan lavorano sui naming rights. Pista Generali: “Richiesta top dei due club”
"Milan e Inter hanno acquistato lo stadio da meno di una settimana e già lavorano sui naming rights, gli accordi con cui un’azienda associa il proprio nome allo stadio. L’idea è avere un grande partner che porti una cifra importante, sicuramente superiore ai 20 milioni a stagione. A Milano intendono massimizzare questi profitti, sulla base di tre semplici punti di partenza: 1) È l’impianto che viene edificato sulle ceneri di uno stadio mitico come il Meazza. 2) È l’impianto di due club storici, vincenti e internazionali come Milan e Inter. 3) È un impianto progettato da due studi di grande affidabilità ed esperienza a livello mondiale come Foster+Partners e Manica", sottolinea La Gazzetta dello Sport.
"Siamo ancora alla primissima fase, quella delle manifestazioni di interesse, e quindi sono in ballo diverse piste. Una di queste porta a Generali, la prima compagnia assicurativa italiana, storicamente molto sensibile nei confronti dello sport. Non semplice quantificare il costo di una operazione ma c’è un’idea di partenza. La Juventus nel 2020 ha chiuso un accordo decennale con Allianz da 103 milioni, la quota dei naming rights è stimata in 7-10 milioni a stagione. Milan e Inter possono offrire un palcoscenico ancora più affascinante e una visibilità doppia. Ecco perché, pur in fase molto preliminare, si parla di richieste da 25-30 milioni", aggiunge Gazzetta.
