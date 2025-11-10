Dopo il gol in Champions contro il Kairat, la rete con la Lazio in campionato. Lautaro Martinez risponde a chi gli faceva notare l'assenza dal tabellino e lo fa nel migliore die modi. Con una prodezza che sblocca il risultato.
Inter, Lautaro risponde presente: “Meglio non dubitare di lui”. Derby? Avrà un’intera settimana
"A casa del Baffo era rimasta giusto una fetta di torta dal pranzo, prima dell’altro appuntamento di famiglia la sera. Il tempo di accendere la tv tutti insieme e Lautaro ha immediatamente spedito un pacco regalo a Sandro Mazzola, con fiocco elegante, sinuoso, come la traiettoria del pallone che l’argentino ha infilato sotto l’incrocio. Il Toro ha ridato la vetta della classifica all’Inter, come espressamente richiesto dal neo83enne, e segnato il gol numero 161 della sua raggiante vita nerazzurra. È lo stesso numero di reti interiste della leggenda Sandrìn: da un capitano all’altro, l’aggancio altamente simbolico nel giorno della festa di compleanno. L’argentino, invece, ha ricordato a tutti che è meglio non dubitare mai di lui: 4 partite senza segnare in A sono un’inezia, soprattutto se in Champions viaggia a medie da emicrania (4 reti in 171’). E, ancor di più, se il mini-digiuno è interrotto da questo lampo di rara precisione e bellezza. È stato pure un esercizio di reattività perché Martinez ha rubato il tempo a tutti, pure al popolo di San Siro, che non si era neanche sgranchito le gambe dopo meno di 120 secondi", spiega La Gazzetta dello Sport.
"Considerando che da 7 stagioni filate va sempre in doppia cifra in A, non si fermerà di certo. Nel mirino, altri scalpi prestigiosi: una decina di gol e raggiungerà Boninsegna a 171, poi dritto verso un’altra galassia, a caccia dei 209 di Altobelli e i 284 di Meazza. In questa sosta Martinez raggiungerà i campioni del mondo per giocare un’amichevole soltanto, venerdì, ma in Angola, non la destinazione più semplice da raggiungere. Poi, dopo la parentesi con l’Argentina, sarà solo derby: una settimana intera per pensare al Milan, e al pallottoliere da aggiornare, ancora e ancora. Magari, accompagnando ai sorrisi i gol, come da punzecchiatura del suo allenatore, a cui il Toro non si è sottratto", aggiunge il quotidiano.
