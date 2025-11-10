"A casa del Baffo era rimasta giusto una fetta di torta dal pranzo, prima dell’altro appuntamento di famiglia la sera. Il tempo di accendere la tv tutti insieme e Lautaro ha immediatamente spedito un pacco regalo a Sandro Mazzola, con fiocco elegante, sinuoso, come la traiettoria del pallone che l’argentino ha infilato sotto l’incrocio. Il Toro ha ridato la vetta della classifica all’Inter, come espressamente richiesto dal neo83enne, e segnato il gol numero 161 della sua raggiante vita nerazzurra. È lo stesso numero di reti interiste della leggenda Sandrìn: da un capitano all’altro, l’aggancio altamente simbolico nel giorno della festa di compleanno. L’argentino, invece, ha ricordato a tutti che è meglio non dubitare mai di lui: 4 partite senza segnare in A sono un’inezia, soprattutto se in Champions viaggia a medie da emicrania (4 reti in 171’). E, ancor di più, se il mini-digiuno è interrotto da questo lampo di rara precisione e bellezza. È stato pure un esercizio di reattività perché Martinez ha rubato il tempo a tutti, pure al popolo di San Siro, che non si era neanche sgranchito le gambe dopo meno di 120 secondi", spiega La Gazzetta dello Sport.