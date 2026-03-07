Alessandro Bastoni sa che quello di domani sarà un derby particolare. Al cospetto di un San Siro perlopiù rossonero, non mancheranno con ogni probabilità i fischi che lo hanno accompagnato anche nelle trasferte di Lecce e Como. Torna sul tema anche il Corriere della Sera di oggi:
CorSera – Milan-Inter, Bastoni la più grande dose di fischi può fortificarlo
Il focus dal quotidiano a proposito del difensore nerazzurro pronto all'accoglienza particolare domani per il derby Milan-Inter
"Bastoni invece è un caso a parte: è pronto a incassare la dose di fischi più grande dopo la simulazione di Inter-Juve, visto che il Milan gioca in casa e San Siro sarà rossonero per tre quarti. Per lui una grande prestazione sarebbe anche un modo per fortificarsi, magari in vista dell’eventuale finale playoff, che sarebbe a Cardiff con il Galles o a Zenica con la Bosnia il 31".
