Una delle differenze più nette e visibili tra l'Inter di Inzaghi è quella di Chivu è rappresentata da un giocatore che, da comprimario con poche occasioni per mettersi in mostra, è diventato un elemento insostituibile: Piotr Zielinski. Il Giornale elogia le prestazioni del centrocampista nerazzurro: "Il polacco non è partito titolare, nelle prime 7 giornate di campionato non lo è mai stato (51 minuti complessivi, altro che terza fila). Però stavolta stava bene, anzi gli infortuni sono capitati ai suoi compagni, si è impegnato, la condizione è cresciuta e dal rientro dalla seconda sosta per le nazionali, di fatto non è più uscito di squadra.