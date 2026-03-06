In vista di Milan-Inter, Tuttosport si è soffermato sul cambiamento della comunicazione proposta dai tecnici Allegri e Chivu: "Sensibile differenza rispetto alla gara di andata è nella comunicazione dei due allenatori. Allegri - che pure al Milan non è stato un santo in panchina, come prova la furiosa lite con Fabregas con tanto di insulti rivolti al collega - almeno in conferenza stampa non ha mai abbandonato il suo atteggiamento zen, mantenendo sempre il focus sull'obiettivo di riportare il Milan in Champions, atteggiamento rassicurante anche per comunicare all'esterno tranquillità dopo i disastri in campo e nella comunicazione attuati da chi l'ha preceduto (soprattutto Conceiçao).

Chivu, dopo i primi mesi passati a volare alto sui possibili focolai di polemica (per esempio non aveva proferito verbo sul rigore alquanto dubbio, per usare un eufemismo, dato al Napoli nella sfida del Maradona), ha iniziato a tirare fuori gli artigli, per difendere il suo operato, la squadra e pure i singoli giocatori (vedi quanto detto su Bastoni dopo Inter-Juve). Quanto accaduto fa comunque parte di un percorso di crescita di un allenatore che, non va mai dimenticato, è stato catapultato al governo dell'Inter dopo appena tredici panchine in Serie A. E Chivu, che tra i maestri aveva avuto pure un certo José Mourinho, ha capito che per vincere i campionati occorre un po' tutto: pure elmetto e baionetta quando serve".