Il quotidiano parla della partita tra le due milanesi che si giocherà a marzo e si annuncia come una gara da record di incasso

Eva A. Provenzano Caporedattore 10 febbraio 2026 (modifica il 10 febbraio 2026 | 16:16)

Mancano ancora un sacco di partite, sei per l'Inter in calendario, 4 per il Milan. Ma "La febbre da derby è partita da lontano". Il quotidiano Il Giorno parla proprio di Inter-Milan riferendosi al prossimo derby, quello in programma nel week-end del 7-8 marzo.

"Mancano quasi un mese e un bel numero di partite, specialmente per l’Inter che al campionato dovrà aggiungere gli impegni di Champions League (due gare di playoff) e Coppa Italia (l’andata delle semifinali pochi giorni prima della sfida coi rossoneri). Sei partite in totale contro le quattro del Milan, compreso il recupero del 18 febbraio tra il Diavolo e il Como. San Siro si prepara a una serie di “pienoni“: sabato per il derby d’Italia, quattro giorni dopo per quello tutto lombardo coi lariani ospiti, presumibilmente quello col Bodo Glimt in cui sarà in palio il pass per gli ottavi europei".

"E poi Milan-Inter, appunto, sulla cui affluenza già oggi potrebbero arrivare dati definitivi. I tifosi rossoneri hanno già risposto in massa: tagliandi polverizzati, nonostante prezzi da 134 euro per un terzo anello, il settore più “accessibile“. Per il secondo verde, invece, quello riservato ai sostenitori nerazzurri, si parte oggi alle 12 (fino alla mezzanotte) con la fase 1 dedicata agli abbonati della Curva. Costi a 49 euro più le commissioni, non è detto si arrivi alla fase 2, dedicata a tutti gli abbonati interisti degli altri spicchi di stadio", si legge ancora.

Il sold out al derby è diventato un must. "Il record d’incasso per la Serie A è stato timbrato nel novembre scorso proprio con Inter-Milan, che ha fruttato alle casse di via della Liberazione 8,6 milioni di euro, grazie ai 75.562 spettatori presenti. Un altro Inter-Milan, quello del 22 settembre 2024, è subito dietro a 7,6 milioni, davanti a Inter-Juventus

di poco più di un mese dopo, in occasione del quale si era arrivati poco sotto (la differenza era di una decina di migliaia di euro). E chissà che sabato prossimo non si inserisca nelle

primissime posizioni proprio il derby d’Italia alle porte. Ad attirare gli spettatori non è solo il carattere storico che Milan-Inter già racchiude in sé e che ha portato al tutto esaurito anche in annate nelle quali entrambe le milanesi erano fuori dalla zona Champions".

E in più ci sono tutti gli elementi per pensare che possa essere una gara da scudetto se si considera che il Milan deve recuperare una partita e attualmente è a meno 8 dall'Inter capolista che affronterà la Juve nel fine settimana che sta per arrivare e avrà gare in più da fare visto l'impegno nei play-off di CL.

(Fonte: Il Giorno)