A inizio stagione era stato chiesto un incontro tra arbitri e allenatori che non è ancora arrivato ma potrebbe esserci a marzo. Ne parla il quotidiano La Stampa che sottolinea come questo lungo rinvio abbia portato all'incomunicabilità tra le due categorie. Che si sono ritrovate contro soprattutto nell'ultimo fine settimana, quando De Rossi, Gasperini e Spalletti hanno commentato le decisioni dei direttori di gara.