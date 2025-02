Milan-Inter, pagelle Tuttosport: “7 nerazzurri sotto la sufficienza”

De Vrij è il migliore in campo con un 7 in pagella, stesso voto per altri due nerazzurri: in tanti, però, hanno deluso

Matteo Pifferi Redattore 3 febbraio 2025 (modifica il 3 febbraio 2025 | 14:31)

"L’eroe che non ti aspetti: riacciuffa il Milan sul gong grazie a un gol da centravanti". Recita così la pagella di Tuttosport per De Vrij (voto 7), il migliore in campo per l'Inter nel derby. Stesso voto però anche per Bisseck e Zalewski, protagonisti non solo ma anche soprattutto nell'occasione del gol dell'olandese.