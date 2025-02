Serata sfortunata per l'Inter: oltre ai tre gol annullati giustamente la squadra di Inzaghi ha colpito anche tre pali. Sfortunata anche per le decisioni arbitrali: il tecnico si è lamentato nel post partita per un contatto in area tra Thuram e Pavlovic che sembra netto.

"Al 7’, al 32’ e al 18’ st, ben tre gol annullati all’Inter: in tutti e tre gli eventi c’è un motivo per azzerare, ovvero il fuorigioco di Lautaro, quello di Barella e la spallata sulla schiena di Dumfries a Theo con palla ancora in gioco. Al 35’ sfugge (non era semplice) un angolo da assegnare all’Inter; il vantaggio del Milan non ha vizi: l’azione parte da una palla agganciata in maniera regolare.