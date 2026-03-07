FC Inter 1908
Un altro derby da record: c’è il sold out in casa Milan

Nuovo record d'incasso all'orizzonte: la società rossonera accoglierà tifosi provenienti da 100 nazionalità diverse
Eva A. Provenzano
Sarà un derby trasmesso in oltre duecento Paesi e sa tanto di nuovo record. Gioca in casa il Milan e ci saranno più tifosi rossoneri ma lo stadio sarà tutto esaurito. Full anche la tribuna stampa, accreditati 50 fotografi con 25 social media manager a bordo campo.

"Sugli spalti tifosi provenienti da 100 nazionalità diverse e in casa milanista anche il programma hospitality Club 1899 è sold out con 5.000 presenze. Tra gli ospiti alcuni cestisti dell’Olimpia Milano, Melissa Satta , Sarah Toscano, Anna Pepe, Ernia, Jeremy Lynch, Bianca Balti e le Legends rossonere Pato, Van Bommel e Abbiati", si legge sul Corriere dello Sport a proposito del derby di Milano con in palio la lotta scudetto.

