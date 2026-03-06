Domenica sera al Meazza andrà in scena il derby tra Milan e Inter. Non ci saranno posti vuoti, San Siro registrerà un altro sold out

Domenica sera al Meazza andrà in scena il derby tra Milan e Inter. Non ci saranno posti vuoti, San Siro registrerà un altro sold out confermando la classifica che lo vede in testa grazie a Milan e Inter.

C’è una classifica parallela in cui Milano domina, ma a colori invertiti. L’Inter del campionato corre a 67 punti, dieci lunghezze di vantaggio sul Milan. I rossoneri sono invece avanti di mille (1.086, esattamente) se si contano gli spettatori medi presenti alle partite casalinghe. Sono in 72.844 i tifosi che mediamente sostengono Allegri e la sua squadra nelle rinnovate ambizioni Champions, con occupazione dello stadio pari al 96%. Certe sedute restano vuote per necessità dovute alla sicurezza; sono invece 71.758 (capienza del 94,6%) quelli che spingono l’Inter capolista. Un totale rossonerazzurro di 144.602 presenze medie sommando gli spettatori settimanali delle due squadre. San Siro sarà anche vecchio, obsoleto, angusto, di certo resta colorato e attrattivo. Lo è ogni volta che apre i cancelli, che per il derby si spalancheranno alle 18.45: c’è bisogno di dire che dopo il pienone per Milan-Como in infrasettimanale o Inter-Genoa dell’ultimo sabato ci sarà il tutto esaurito anche nel derby? Lo stadio non è sold-out da giorni, ma da settimane: le fasi di vendita hanno polverizzato in poco tempo i biglietti disponibili", si legge su La Gazzetta dello Sport.

"In attesa che la città si arricchisca del nuovo impianto di proprietà, i posti rossi, arancio, verdi e blu di San Siro fanno più tendenza delle straordinarie tecnologie del Bernabeu: a Madrid il campo scompare per proteggersi dalla pioggia, così come va e viene il tetto mobile costato centinaia di milioni di euro. Segue il Real una media spettatori di 72.684, quota inferiore al primato italiano del Milan, quarto in Europa. Dietro al Madrid ecco l’Inter. Sono invece 61.171 i supporter dell’Atletico che mediamente riempiono il Riyadh Air Metropolitano: le due fazioni di Madrid, insieme, sommano 133.855 fan al seguito. La capitale di Spagna è così dietro Milano. Non serve arrampicarsi sul terzo anello di San Siro per vedere più giù tutti gli altri stadi d’Europa. Milano porta più tifosi sugli spalti anche di West Ham e Tottenham, le due londinesi con maggiore pubblico al seguito. Non c’è confronto neppure con i ricchissimi campioni d’Europa del Psg, fuori dalla top ten delle squadre europee più tifate dal vivo. La più seguita in Francia è il Marsiglia. Uscendo dal giro dell’Europa nobile, si trovano i 58.129 che riempiono di media il da Luz per sostenere il Benfica, o i 42.469 del José Alvalade per lo Sporting Lisbona. A Istanbul sono appena 41.661 i tifosi del Galatasaray, secondi nella classifica del tifo ecco i 38.642 del Fenerbahçe, prime due squadre in città per spettatori medi".