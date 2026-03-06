Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex portiere dell'Inter Gianluca Pagliuca ha parlato del derby e anche della squadra di Chivu

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex portiere dell'Inter Gianluca Pagliuca ha parlato del derby e anche della squadra di Chivu

«allo stadio, San Siro… Quell’atmosfera... Ne ho giocati tanti di derby e mi ricordo sempre il gran calore di quei 90 minuti. È sentitissimo, anche se non è l’obiettivo primario della stagione per due società come Inter e Milan che puntano a scudetti e Coppe. Ma quello di domenica si delinea come un appuntamento davvero speciale. L’Inter ha una mano sullo scudetto. Se vince Chivu ha già vinto al 90-95%».

E in caso contrario?

«C’è il rischio che si possa riaprire la questione ma i nerazzurri resterebbero comunque favoriti».

Come viveva le vigilie?

«Io sempre in modo molto tranquillo. Allora avevo già la mia esperienza, avevo giocato quelli di Genova. Ovviamente ero consapevole di quello che significava per i tifosi ma ero sereno. Anzi. quasi facevo più fatica a dormire nel post…».

Perché?

«Tutta “colpa” dell’adrenalina. Quando vincevamo, la sera poi andavamo a festeggiare con tutti i compagni e poi quattro salti all’Hollywood. E anche i giorni dopo erano bellissimi. Non avendo mai perso i derby di campionato non so cosa significhi essere arrabbiato dopo una sconfitta contro il Milan».

Si fida di Sommer?

«Certo. Ha affrontato un momento particolare ma ne è uscito alla grande. Ha fatto qualche errore, ma chi non li fa?».

E di Chivu? Se lo aspettava subito in grado di poter riconsegnare lo scudetto all’Inter?

«No ma mi ha fatto una buonissima impressione. Ha un gioco diverso rispetto a quello a cui eravamo abituati con Inzaghi ma sta sfruttando al massimo le caratteristiche di ogni suo giocatore. Quando vedo l’Inter penso che davvero sia quella che gioca il calcio migliore in Italia».