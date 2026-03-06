"La federazione ha deciso quindi che il cambiamento non si può più rimandare. Oggi fisserà la data per un nuovo tavolo di discussione, ma servirà solo a rimodulare piccole sfumature: l'impianto non si tocca. E prevede che gli arbitri di serie A e di serie B siano messi sotto contratto da una società partecipata al 100% dalla Figc. Contratti di lavoro autonomo, che, dopo un numero prefissato di presenze, diventano a tempo determinato, con contributi e Tfr. E la scelta dei fischietti che ne faranno parte non sarà condizionata da graduatorie e selezioni piramidali: scelta libera su tutto il territorio nazionale. Da chi? L'idea è articolata: la struttura sarà retta da un cda di tre persone nominate dal Consiglio federale tra soggetti non tesserati: quindi né calciatori, né dirigenti né arbitri. Questo cda nominerà poi un direttore generale per la parte amministrativa e un designatore degli arbitri. Che quindi non sarebbe più espressione dell'Aia, l'associazione italiana arbitri", racconta Repubblica.