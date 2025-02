Milan, tregua della Curva Sud: tiferà nel derby. Atteso il tutto esaurito

Se qualche giorno fa si era parlato di sciopero nel tifo rossonero nel giorno del derby, oggi La Gazzetta dello Sport parla invece di un derby da tutto esaurito con tutto lo stadio a tifare. Atteso il tutto esaurito nella gara in cui è il Milan a giocare in casa e si potrebbe arrivare ad un record di incasso. "Di certo dopo oggi il Diavolo manterrà il primo posto nella classifica della media spettatori a incontro e in quella degli spettatori totali. Numeri importanti a dispetto delle norme imposte dalla Procura per la vendita dei biglietti, regole che il club ha dovuto mettere in pratica e che i tifosi non hanno gradito", si legge sulla rosea.