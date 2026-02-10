Per distacco quello dell'Inter è il miglior attacco della Serie A. A fare una grande differenza è il quadrumvirato d'attacco

Marco Macca Redattore 10 febbraio 2026 (modifica il 10 febbraio 2026 | 12:32)

Per distacco quello dell'Inter è il miglior attacco della Serie A. A fare una grande differenza è il quadrumvirato d'attacco, che ha prodotto 29 dei 57 gol in campionato dei nerazzurri. Un gran margine anche rispetto alla Juventus, avversario della squadra di Chivu nel derby d'Italia di sabato sera:

"L’Inter ha segnato 57 gol tirando 442 volte in 24 partite, alla media di uno ogni 7,7 tentativi. La Juve ha realizzato 41 reti con 406 tiri: una ogni 9,9. Le percentuali sono migliorate, Lucio ha spostato in avanti i bianconeri. Il suo calcio è coraggioso, pieno di impulsi, ma Yildiz (8), David (5), Vlahovic (3) e Openda (1) hanno garantito meno della metà del fatturato offensivo (17 su 41)".

"L’Inter trasforma in modo naturale e con regolarità i flussi di gioco. Il capocannoniere Lautaro (14), Thuram (7), Esposito (3) e Bonny (5) hanno prodotto 29 gol su 57. Siamo oltre la metà. Quattro attaccanti pericolosissimi producono una differenza decisiva".

(Fonte: Corriere dello Sport)