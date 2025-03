"Una doppia strada che conduce al futuro, tra il rush finale di stagione e la possibilità di proseguire il matrimonio con l’Inter. Saranno settimane bollenti per Henrikh Mkhitaryan, rimasto ad Appiano durante la sosta per ripartire di slancio già nel prossimo weekend". Apre così l'articolo del CorSport in merito alle parole di Mkhitaryan a Sky. Il suo rinnovo è ancora in fase di discussione ma la volontà dell'armeno è di prolungare di un altro anno.