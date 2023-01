Inter, Mkhitaryan è un certezza: nona gara di fila dal 1′. Con Mourinho…

Come sottolinea il Corriere dello Sport, domani l'armeno giocherà la sua nona partita di fila da titolare in campionato.

"Mkhitaryan con il tempo è diventato una certezza: ben inserito in un’Inter che in autunno si è rimessa in carreggiata, cercando di eliminare la fatica" sottolinea il quotidiano.

"Inzaghi sta facendo la conta dei presenti in mezzo al campo, e per Mkhitaryan non c’è mai stata alcuna variazione sul tema dal giocare lì. Qui sta la differenza rispetto alla Roma, quando Mourinho lo teneva più avanzato in quasi tutti i casi".