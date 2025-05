"Venerdì scorso nell'ultima di campionato il centrocampista ex Roma è rimasto in panchina per 90 minuti a Como, recuperando energie preziose in vista della partita di Monaco. L'affaticamento muscolare di inizio mese, che lo aveva tenuto fuori causa a Torino, è soltanto uno sbiadito ricordo e contro i lariani è stato l'unico a non entrare in campo rispetto agli altri titolarissimi del reparto, Barella e Calhanoglu, con cui ricomporrà il terzetto di centrocampo contro il Psg. Oltre alle sue indubbie qualità tecniche, l'esperienza di Mkhitaryan sarà fondamentale in un match così delicato come dimostra anche il rendimento di questa stagione in quella che appare una giovinezza infinita".