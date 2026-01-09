FC Inter 1908
Inter-Napoli, oggi l’ufficialità: ecco chi sarà l’arbitro a San Siro

Decisione presa: tutti gli indizi sull’arbitro portano a un nome e un cognome per dirigere Inter-Napoli di domenica
Alessandro Cosattini Redattore 

Decisione presa: tutti gli indizi sull’arbitro portano a un nome e un cognome per dirigere Inter-Napoli di domenica (qui dove vedere la partita in tv). Ecco le ultimissime dal Corriere dello Sport.

“Oggi designazioni, sulla base delle scelte fatte delle giornate precedenti, lo capirebbe anche un bambino della materna che Inter-Napoli sarà di Doveri, uno dei pochi (al momento è quinto nella graduatoria della CAN) ad essere affidabile e “spendibile” con entrambe le squadre. Per Doveri dovrebbe essere (sarà) la sua 10ª stagionale, anche se arriva dalla non positiva Torino-Cagliari (mancato rigore e possibile espulsione per Paleari).

L’altra partita “delicata”, ovvero quella che coinvolge la Lazio a Verona, dovrebbe toccare a Guida, il nostro miglior arbitro al momento, capace di “anestetizzare” le partite, specializzato in situazioni delicate (Juve-Milan, Lazio-Milan in coppa e Milan-Roma sono lì a testimoniarlo quest’anno). Vista la fantasia, perché non affidare Roma-Sassuolo a Marcenaro (ricordate per l’identica partita a campi inversi la polemica con Mou?): dovrebbe toccare a lui”, si legge.

