Inter-Napoli, oggi l’ufficialità: ecco chi sarà l’arbitro a San Siro

“Oggi designazioni, sulla base delle scelte fatte delle giornate precedenti, lo capirebbe anche un bambino della materna che Inter-Napoli sarà di Doveri, uno dei pochi (al momento è quinto nella graduatoria della CAN) ad essere affidabile e “spendibile” con entrambe le squadre. Per Doveri dovrebbe essere (sarà) la sua 10ª stagionale, anche se arriva dalla non positiva Torino-Cagliari (mancato rigore e possibile espulsione per Paleari).