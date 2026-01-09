Decisione presa: tutti gli indizi sull’arbitro portano a un nome e un cognome per dirigere Inter-Napoli di domenica (qui dove vedere la partita in tv). Ecco le ultimissime dal Corriere dello Sport.
serie a
Inter-Napoli, oggi l’ufficialità: ecco chi sarà l’arbitro a San Siro
“Oggi designazioni, sulla base delle scelte fatte delle giornate precedenti, lo capirebbe anche un bambino della materna che Inter-Napoli sarà di Doveri, uno dei pochi (al momento è quinto nella graduatoria della CAN) ad essere affidabile e “spendibile” con entrambe le squadre. Per Doveri dovrebbe essere (sarà) la sua 10ª stagionale, anche se arriva dalla non positiva Torino-Cagliari (mancato rigore e possibile espulsione per Paleari).
L’altra partita “delicata”, ovvero quella che coinvolge la Lazio a Verona, dovrebbe toccare a Guida, il nostro miglior arbitro al momento, capace di “anestetizzare” le partite, specializzato in situazioni delicate (Juve-Milan, Lazio-Milan in coppa e Milan-Roma sono lì a testimoniarlo quest’anno). Vista la fantasia, perché non affidare Roma-Sassuolo a Marcenaro (ricordate per l’identica partita a campi inversi la polemica con Mou?): dovrebbe toccare a lui”, si legge.
© RIPRODUZIONE RISERVATA