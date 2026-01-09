FC Inter 1908
Napoli-Verona per vertici Can ok il rigore. E anche sul gol di Hojlund scelta promossa

Tante polemiche dopo la sfida Napoli-Verona per il rigore assegnato per il fallo di mano di Buongiorno e il gol annullato a Hojlund
Andrea Della Sala Redattore 

Tante polemiche dopo la sfida Napoli-Verona per il rigore assegnato per il fallo di mano di Buongiorno e il gol annullato a Hojlund, ma per i vertici Can le decisione assunte sono corrette.

"Al 24’, proteste da parte del Verona per un fallo di mano di Buongiorno durante un contrasto aereo con Valentini. Va detto: la dinamica del salto, nell’andare a colpire un pallone alto e oltre la propria testa, porta inevitabilmente le braccia a salire e a staccarsi dal busto per il naturale ordine del movimento. Valentini, nella ricaduta, mette il braccio fra viso e spalla di Buongiorno che, nel frattempo, è saltato col braccio oltre la linea della spalla, colpendo poi il pallone in ricaduta. Episodio complesso ma per i vertici Can la chiamata del Var (Marini) è stata opportuna perché l’arto di Buongiorno, pur se coinvolto in un contatto col braccio del veronese, viene considerato in posizione “scomposta”, quella con la quale - secondo regolamento - un difendente si prende il rischio del penalty. Da qui, il rigore", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Poi, il secondo episodio: al 26’ st, il Verona protesta due volte nella stessa azione, ovvero per un fallo di McTominay e per un eventuale tocco di braccio di Hojlund nell’immediatezza del proprio gol. Solo petto (come da alcuni “frame” circolati ieri) o anche mano? Il “check” del Var, con angolazioni-video che a Lissone assicurano esserci, scova un tocco di braccio dell’attaccante danese: è la famosa immediatezza fra evento punibile e realizzazione, gol annullato correttamente", aggiunge il quotidiano.

 

