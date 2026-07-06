Manca una settimana all'inizio della stagione dell'Inter. Intanto Chivu si gode gli ultimi giorni di vacanza gustandosi anche il Mondiale

Andrea Della Sala Redattore 6 luglio 2026 (modifica il 6 luglio 2026 | 09:40)

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Manca una settimana all'inizio della stagione dell'Inter con il ritiro che prenderà il via lunedì prossimo ad Appiano Gentile. Intanto mister Chivu si gode gli ultimi giorni di vacanza gustandosi anche il Mondiale.

"È una vacanza studio, più che un viaggio. In queste settimane mondiali, che si mescolano alla consueta affluenza dei mesi estivi, Miami è stata la meta più gettonata dai personaggi del calcio internazionali. Tra loro è stato avvistato anche Cristian Chivu, l’allenatore dell’Inter, che ha scelto la Florida per unire l’utile al dilettevole in compagnia della moglie Adelina: si è goduto il sole, le palme e il mare e ha potuto assistere dal vivo a diverse partite", spiega La Gazzetta dello Sport.

L’ultima è stata la più elettrizzante, Argentina-Capo Verde. Chivu, non lontano dall’ex compagno del triplete interista Materazzi, si è divertito ammirando Messi e i sorprendenti outsider dell’arcipelago. Ma ha applaudito anche il suo capitano Lautaro Martinez, con il quale evidentemente è in contatto periodico: il capitano con la Seleccion si sta dedicando a un lavoro di sacrificio molto importante per l’equilibrio tattico collettivo, caratteristica che in prospettiva potrà servire anche all’Inter.

"In precedenza, Chivu era andato allo stadio anche per Brasile-Scozia e Colombia-Portogallo. Sono state due occasioni per incontrare vecchi amici e per apprezzare dal vivo alcuni giocatori meno noti: ad esempio il colombiano Puerta, centrocampista classe 2003 che ha appena vinto il campionato di seconda divisione spagnola con il Racing Santander. E’ uno dei giovani che più si sono messi in evidenza nella prima parte del torneo. Per adesso non è un obiettivo dell’Inter, che nel ruolo ha puntato da tempo Curtis Jones del Liverpool, ma farà parlare di sé", aggiunge il quotidiano.