Il dato sugli scontri diretti sicuramente è un peso per l'Inter di Chivu. Rappresenta il rimpianto principale, per aver lasciato per strada punti che avrebbero reso la classifica ancora migliore in campionato e Champions League. Ma c'è un dettaglio della stagione nerazzurra, che passa anche dalle sfide perse contro le big, sottolineato dal Corriere dello Sport di oggi. Si legge infatti:
Montagne russe Inter: per scendere sarebbe bastata una cosa mai successa finora
Ora più che mai serve un’inversione di rotta, innanzitutto mentale. Un gruppo di giocatori così esperto deve saper governare le difficoltà e non subirle. Peraltro, sarebbe bastato raccogliere qualche pareggio in più per cambiare tante valutazioni. Nel calcio, si dice che, quando non puoi vincere, devi almeno pareggiare.
Ebbene, in nerazzurri non l’hanno mai fatto: 15 vittorie e 6 sconfitte in 21 uscite. Sarebbe bastato pareggiare un paio di gare in più in Serie A, invece di perderle, per essere primi in classifica. E sarebbe stato sufficiente resistere qualche minuto in più con Atletico e Liverpool, per accarezzare già gli ottavi di Champions. Tutto questo rende l’idea di come nulla sia (ancora) compromesso. Ma lo scenario è destinato a peggiorare se l’Inter non scenderà dalle montagne russe...
