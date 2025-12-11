Il dato sugli scontri diretti sicuramente è un peso per l'Inter di Chivu. Rappresenta il rimpianto principale, per aver lasciato per strada punti che avrebbero reso la classifica ancora migliore in campionato e Champions League. Ma c'è un dettaglio della stagione nerazzurra, che passa anche dalle sfide perse contro le big, sottolineato dal Corriere dello Sport di oggi. Si legge infatti:

Ebbene, in nerazzurri non l’hanno mai fatto: 15 vittorie e 6 sconfitte in 21 uscite. Sarebbe bastato pareggiare un paio di gare in più in Serie A, invece di perderle, per essere primi in classifica. E sarebbe stato sufficiente resistere qualche minuto in più con Atletico e Liverpool, per accarezzare già gli ottavi di Champions. Tutto questo rende l’idea di come nulla sia (ancora) compromesso. Ma lo scenario è destinato a peggiorare se l’Inter non scenderà dalle montagne russe...