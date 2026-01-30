Alle 12 l'urna di Nyon stabilirà l'avversaria dei nerazzurri nei playoff: l'alternativa ai portoghesi è il Bodo/Glimt

Benfica o Bodo/Glimt: alle 12 l'urna di Nyon stabilirà l'avversaria dell'Inter nei playoff di Champions League. Il rischio è quello di incrociare il grande ex Josè Mourinho, con tutto quello che ne comporterebbe a livello ambientale. Così scrive Tuttosport: "Comunque vada, per José Mourinho sarà un ritorno a casa che farà sussultare il cuore degli avversari. A Milano ha reso leggendaria la sua carriera centrando il Triplete nel 2010 (in bacheca pure scudetto e Supercoppa nella stagione precedente), a Madrid ha vinto Liga, Coppa del Re e Supercoppa.

È lui, più che il Benfica, lo spauracchio nell'urna di Nyon per Inter e Real Madrid. La sua personalità debordante, il suo carisma, l'abilità nel giocare quel tipo di partite (con lui in Champions il Benfica ha acciuffato la qualificazione vincendo tre partite su quattro, al netto del miracoloso gol di Trubin proprio contro il Real) si uniscono all'aura che lo Speciale porterà con sé entrando a San Siro o al Bernabéu".

"Mourinho nelle ultime due giornate di Champions ha schierato gli stessi undici giocatori. Lo stesso ha fatto Kjetil Knutsen, allenatore del Bodo/Glimt che, di fronte al totem di Setubal, un po' appare come l'imbucato alla festa. Il che non è esattamente così, dato che la sua squadra ha conquistato i playoff battendo il Manchester City e l'Atletico a Madrid grazie alle reti di Kasper Hogh già capocannoniere della scorsa edizione di Europa League con 7 reti (trono condiviso con Bruno Fernandes e El Kaabi).

Al di là dei rischi legati al campo in sintetico (l'Inter ci aveva giocato e vinto nell'autunno 2024 a Berna con lo Young Boys), all'escursione termica (la Juve trovò neve con temperature sotto zero) e alla scomodità di un viaggio lungo 3.100 chilometri non si fa peccato a pensare che Chivu farà il tifo perché l'urna di Nyon gli consegni in regalo i norvegesi. Contro Mourinho avrebbe tutto da perdere e, soprattutto, un surplus di stress evitabile nel mese che proporrà pure Inter-Juve".