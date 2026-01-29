In studio a Sky Sport durante l’After Party, l’ex difensore Beppe Bergomi ha parlato così del percorso in Champions dell’Inter

In studio a Sky Sport durante l’After Party, l’ex difensore Beppe Bergomi ha parlato così del percorso in Champions dell’Inter. “Mourinho contro Inter o Real Madrid? Io non sono mai stato a Bodo (sorride, ndr). Il Benfica di Mourinho diventerebbe anche mentalmente tosto, sarebbe un avversario tosto ora, è in crescita.

Tutte le italiane hanno rimpianti, il Napoli ne ha, è proprio fuori. Forse l’unica che non ne ha di rimpianti è la Juventus.

Dimarco capitano, ne siamo felici, arriva dal settore giovanile, rappresenta un senso di appartenenza forte. Lui andava in curva, quindi ancora di più, la sente addosso la maglia e trasmette valori. Era la persona giusta per questa partita. Poi Lautaro ha una leadership incredibile, ma in sua assenza Dimarco la può indossare senza problemi”.