"Bisseck prende il tempo a Ndicka che gli mette entrambe le braccia (più a lungo il destro) attorno alla vita, trattenuta prolungata ma non così “pesante”da portare arbitro e VAR a intervenire, ognuno per quel che gli compete. Fabbri l’ha valutata non punibile, avesse fatto il contrario, da Lissone non sarebbero comunque intervenuti".