Eva A. Provenzano Caporedattore 1 febbraio 2026 (modifica il 1 febbraio 2026 | 09:32)

Ormai lo chiamano 'l'attacco di piombo'. È quello formato dalla coppia Lautaro-Esposito. Saranno loro due i titolari della gara contro la Cremonese e Thuram e Bonny, che erano stati schierati dal primo minuto contro il Dortmund, partiranno dalla panchina.

"Quella di oggi contro la Cremonese sarà la ventesima partita in cui Lautaro e Pio condivideranno il campo da inizio stagione e sfonderanno il muro degli 800 minuti insieme (al momento sono a 791). Nel tennistico 6-2 al Pisa della scorsa settimana hanno segnato entrambi ma non era la prima volta. Anche a Cagliari — a fine settembre, era la quinta giornata di Serie A — sul tabellino sono comparsi entrambi i loro nomi sotto la colonna dei marcatori", spiega sulla coppia nerazzurra La Gazzetta dello Sport.

Un'intesa quella tra i due giocatori nerazzurri che è sfociata anche nei 4 assist che il giovane attaccante è riuscito a servire al capitano. Il Milan giocherà martedì contro il Bologna e i nerazzurri intanto potrebbero portarsi a +8 dai rossoneri, con il Napoli che è ora a meno sei dopo la vittoria contro la Fiorentina per due a uno e potrebbe tornare a meno nove.

Per questo Chivu conta nella massima concentrazione dei suoi ragazzi. Tornerà Bastoni in difesa, lui che arriva proprio dalla provincia di Cremona, e con lui ci saranno Akanji e Bisseck. Sommer in porta (dovrebbe giocare Josep Martinez in Coppa Italia contro il Torino nella gara del 4 febbraio). Affaticamento muscolare per Carlos Augusto: il suo infortunio si aggiunge a quelli di Barella e Calhanoglu in mezzo al campo. A sinistra giocherà il signor momento d'oro Dimarco con Luis Henrique dall'altra parte. In mezzo Zielinski con Sucic e Mkhitaryan.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)