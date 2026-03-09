Stefano De Grandis, giornalista di Skysport, al Club ha detto la sua sul derby e si è soffermato anche sull'episodio che ha portato l'Intera reclamare con l'arbitro. «A proposito del rigore contestato su Ricci? Sono convinto che il giocatore non lo faccia appositamente ma faccio fatica a distinguerlo rispetto agli altri rigori assegnati. Quasi sempre il difensore è costretto a mettersi le mani dietro. Se da adesso in poi diciamo che non l'ha fatto apposta e non li danno più allora va bene».
«L'Inter - ha aggiunto il giornalista durante il programma condotto da Caressa - può essere traumatizzata ma ha fatto finora 14 vittorie e ha pareggiato con il Napoli. Faccio fatica che perda il ritmo contro le squadre che può gestire».
