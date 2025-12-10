"L’accerchiamento finale all’arbitro tedesco Zwayer per la sua invenzione allegra di qualche minuto prima, con tanto di Lautaro disperato e sbracciante e Kolarov ammonito nel mischione, è ampiamente giustificata, ma la vera Inter non si è vista quasi mai contro il Liverpool, ancor prima del casus belli. I Reds non sono neanche lontanamente la macchina diabolica della stagione passata, ma anche l’Inter non aveva la stessa baldanza di sabato scorso, al netto del rivale di taglia inferiore. Il rigore gentilmente donato a Szoboszlai ha avvelenato la supersfida di Champions e cambiato la prospettiva, oltre che il risultato, ma alla fine, per una volta di più, i nerazzurri di Chivu hanno terminato un big match con un pugno di mosche ronzanti in mano. Questa ha fatto perfino più male delle altre ai 75mila di San Siro che sfilavano delusi, proprio per la mannaia arbitrale, ma ci sarà pure un motivo più profondo se, in cinque gare contro avversari di pari lignaggio, la truppa di Chivu non ha mai terminato con nemmeno un punticino nel sacchetto della spesa. Al cammino italiano si è affiancato quello europeo, alle cadute in Serie A si sono aggiunte quelle in Champions League, ed ecco servito il grande punto interrogativo della stagione: i nerazzurri non possono pensare di essere vincenti se non riescono a dominare anche negli scontri diretti", analizza La Gazzetta dello Sport.