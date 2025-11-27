L'esterno dell'Atletico Simeone cerca insistentemente il rigore. Sul gol del vantaggio dell'Atletico interviene il var, ma rimane il dubbio
Questa la moviola de La Gazzetta dello Sport: "Al 9’ il pallone colpisce il ventre di Baena, ma il quiz è: c’è un tocco successivo col braccio destro? L’arbitro annulla subito il gol, il Var lo richiama per fare chiarezza: il pallone non pare avere interferenze né cambio di giro, anche se il dubbio resta. Al 20’ manca un giallo a Calha su Gallagher; al 27’ e al 36’ né fallo volontario né rigore su Giuliano Simeone. Al 44’ Dimarco su Giuliano: trattenuta non reiterata, la caduta è in differita. Al 42’, Thuram giù in area: nulla".
