L'esterno dell'Atletico cerca insistentemente il rigore. Sul gol del vantaggio dell'Atletico interviene il var, ma rimane il dubbio
Andrea Della Sala Redattore 

L'esterno dell'Atletico Simeone cerca insistentemente il rigore. Sul gol del vantaggio dell'Atletico interviene il var, ma rimane il dubbio

Questa la moviola de La Gazzetta dello Sport: "Al 9’ il pallone colpisce il ventre di Baena, ma il quiz è: c’è un tocco successivo col braccio destro? L’arbitro annulla subito il gol, il Var lo richiama per fare chiarezza: il pallone non pare avere interferenze né cambio di giro, anche se il dubbio resta. Al 20’ manca un giallo a Calha su Gallagher; al 27’ e al 36’ né fallo volontario né rigore su Giuliano Simeone. Al 44’ Dimarco su Giuliano: trattenuta non reiterata, la caduta è in differita. Al 42’, Thuram giù in area: nulla".

