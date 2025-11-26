Atletico, Simeone: “Inter ci ha messo in difficoltà, cambi decisivi. Il gol nel finale…”

Qui le parole dell'allenatore dei colchoneros raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it in Spagna

Daniele Vitiello Redattore/inviato 26 novembre 2025 (modifica il 26 novembre 2025 | 23:51)

Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria ottenuta contro l'Inter questa sera al Metropolitano. Qui le sue considerazioni raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "Mi porto a casa la risposta della squadra all'idea che avevamo in testa. Nel primo tempo siamo stati bravi a metà campo, abbiamo creato pericoli in transizione, ma anche loro giocano molto bene. L'Inter è tra le migliori squadre in Champions League e sapevamo che ci avrebbero obbligato a difendere bassi, per cui avremmo avuto bisogno di gamba per tornare su. Dopo l'1-1 ho sentito che fosse il momento per cambiare cercando alternative dalla panchina. I cambi ci hanno dato un salto di qualità per iniziare a giocare noi nel campo avversario e lasciare a loro le transizioni".

Gimenez quanto ha impattato su questo momento della squadra?

"E' importantissimo per noi, ne abbiamo bisogno. Lo vogliamo proprio in questo modo: ci trasmette tanto. Dobbiamo mantenerlo al meglio, affinché ci dia sempre tutto quello che continua a darci".

Vittoria del gruppo?

"Mi tengo proprio questo: l'intesa che ha avuto il gruppo. La partita è stata lunga, l'avversario duro e abbiamo fatto il possibile anche per uscire dai momenti di difficoltà. Abbiamo anche avuto fortuna nell'ultima giocata".

Finirete tra le prime otto?

"Ora stiamo pensando all'Oviedo".

Pubill e Cardoso quanto offrono?

"Chi ha giocato meno sta facendo un ottimo lavoro, si stanno allenando meglio e per questo giocano. Vedo che si avvicinano a quello che noi gli chiediamo e quello di cui la squadra ha bisogno".

I calci piazzati possono diventare un fattore.

"Ci stiamo lavorando, loro sono consapevoli del fatto che abbiamo grandi tiratori e grandi saltatori. E' determinante per una squadra ambiziosa come la nostra".

L'Atletico è candidato per arrivare in fondo?

"Ragioniamo sempre di partita in partita, vogliamo crescere. Abbiamo molti margini di miglioramento".

Gimenez tornato dopo un brutto infortunio: cosa gli hai detto?

"Che ha fatto un gran gol. E' un lottatore, un ragazzo molto umile. Ne abbiamo bisogno: ci ha reso molto felici".