Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria ottenuta contro l'Inter questa sera al Metropolitano. Qui le sue considerazioni raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "Mi porto a casa la risposta della squadra all'idea che avevamo in testa. Nel primo tempo siamo stati bravi a metà campo, abbiamo creato pericoli in transizione, ma anche loro giocano molto bene. L'Inter è tra le migliori squadre in Champions League e sapevamo che ci avrebbero obbligato a difendere bassi, per cui avremmo avuto bisogno di gamba per tornare su. Dopo l'1-1 ho sentito che fosse il momento per cambiare cercando alternative dalla panchina. I cambi ci hanno dato un salto di qualità per iniziare a giocare noi nel campo avversario e lasciare a loro le transizioni".
Atletico, Simeone: “Inter ci ha messo in difficoltà, cambi decisivi. Il gol nel finale…”
Gimenez quanto ha impattato su questo momento della squadra?
"E' importantissimo per noi, ne abbiamo bisogno. Lo vogliamo proprio in questo modo: ci trasmette tanto. Dobbiamo mantenerlo al meglio, affinché ci dia sempre tutto quello che continua a darci".
Vittoria del gruppo?
"Mi tengo proprio questo: l'intesa che ha avuto il gruppo. La partita è stata lunga, l'avversario duro e abbiamo fatto il possibile anche per uscire dai momenti di difficoltà. Abbiamo anche avuto fortuna nell'ultima giocata".
Finirete tra le prime otto?
"Ora stiamo pensando all'Oviedo".
Pubill e Cardoso quanto offrono?
"Chi ha giocato meno sta facendo un ottimo lavoro, si stanno allenando meglio e per questo giocano. Vedo che si avvicinano a quello che noi gli chiediamo e quello di cui la squadra ha bisogno".
I calci piazzati possono diventare un fattore.
"Ci stiamo lavorando, loro sono consapevoli del fatto che abbiamo grandi tiratori e grandi saltatori. E' determinante per una squadra ambiziosa come la nostra".
L'Atletico è candidato per arrivare in fondo?
"Ragioniamo sempre di partita in partita, vogliamo crescere. Abbiamo molti margini di miglioramento".
Gimenez tornato dopo un brutto infortunio: cosa gli hai detto?
"Che ha fatto un gran gol. E' un lottatore, un ragazzo molto umile. Ne abbiamo bisogno: ci ha reso molto felici".
