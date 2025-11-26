Una vittoria per risorgere dopo la sconfitta amara nel derby. Il quotidiano presenta la sfida del Metropolitano

26 novembre 2025

"La partita è insidiosa, piena di spigoli e brutti ricordi". Così Il Giornale presenta la sfida di questa sera che l'Inter affronterà in casa dell'Atletico Madrid. "Una squadra forte e pericolosa, soprattutto nel suo Metropolitano gremito e trascinante. Due anni fa Inzaghi ci lasciò le penne tradito dall'errore di Lautaro dal dischetto agli ottavi di finale. La guida sempre il Choloin panchina per la quindicesima stagione consecutiva, 755 partite ma con un lontano e indimenticato passato nerazzurro a cui non smette di strizzare l'occhio. In Champions, in classifica ha solo sei punti, la metà di Chivu, ma lui Arsenal e Liverpool le ha già affrontate perdendo", dice il quotidiano sulla rivale dei nerazzurri.

Il calendario dell'Inter prevede che al giro di boa, fatte le quattro vittorie nelle prime quattro giornate della CL, ci siano da affrontare squadre più impegnative e quindi "Guai a scivolare anche stasera dopo il derby non tanto per l'avventura in Europa ma per la serenità dell'ambiente. Radio propaganda ha già sincronizzato i suoi vari canali. L'Inter è la squadra più forte e se non vince è perché ha sempre gli stessi difetti. Già sentita, è sempre colpa di chi allena, anche se per sostituire Dumfries, per esempio, deve fare giocare un mancino a destra. Anche per questo, già questa sera, potrebbe toccare a Luis Henrique", si legge ancora nello stesso articolo.

Il misterpotrebbe rinunciare a Thuram dal primo minuto per evitare di sovraccaricarlo dopo il rientro dall'infortunio, con il Milan aveva fatto cose buone. Giocherà uno tra Bonny ed Esposito accanto a Lautaro, che sfida nella sfida, avrà dall'altra parte il suo connazionale e amico Julian Alvarez.

