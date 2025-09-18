Il direttore di gara assegna un rigore all'Inter per una vistosa trattenuta in area su Thuram, ma poi viene richiamato al Var e cambia idea. Questa la moviola secondo La Gazzetta dello Sport:
FC Inter 1908
Al 17’ Thuram ammonito per sbracciata sul volto di Edvardsen: giallo esagerato, colpo fortuito e in dinamica. Al 27’, invece, manca il giallo a Bastoni: pestone in ritardo su Klaassen. Al 33’, il rigore dato e poi tolto all’Inter: Thuram e Baas prima si strattonano a vicenda, è un duello, poi l’olandese cintura in maniera decisiva Marcus in area. Ok il rigore, che sarebbe stato corretto mantenere anche dopo “review”. Al 33’ st, decisione giusta sul “mano” (il braccio aderisce al corpo) di Baas.
