TS – Ajax-Inter, Thuram protagonista nella serata del riscatto

Il giocatore nerazzurro ha segnato una doppietta e ha confermato la sua buona partenza come un anno fa. E ha sottolineato "dovrò fare bene anche dopo"
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Si sono presentati in Champions con un esordio che ha reso in discesa la partita dell'Inter. La doppietta di Thuram e la prima assoluta di Pio Esposito con la maglia nerazzurra nella Coppa più amata e la serata diventa da incorniciare. Era la coppia scelta da Chivu per il suo debutto nel torneo come allenatore, in quella che una volta è stata casa sua e loro lo hanno ripagato. Il primo con due gol, che nella prima gara di CL aveva segnato solo Crespo, e il secondo con una prestazione "in cui si è fatto valere per sponde e giocate di grande intelligenza", come sottolinea TuttoSport. Gli è mancato solo la rete.

Per il francese che, ai microfoni dei giornalisti che lo hanno intervistato a fine gara, ha replicato anche alle accuse che gli sono state rivolte nella gara contro la Juve («Libero dopo le polemiche con la Juve? Non è questione di libero o no, ormai è il passato. La gente interpreta come vuole ma sa che darò tutto per l'Inter», ha detto) un "super avvio di stagione con cinque gol in quattro partite, tre in campionato e due in CL. Anche dodici mesi fa - scrive TS - partì fortissimo anche se fu soprattutto decisivo in campionato.

12 i gol in Serie A tra agosto e fine dicembre 2024 e uno solo in Champions, seppur da tre punti a Berna contro lo Young Boys". Ieri doppietta da tre punti contro l'Ajax e la consapevolezza, sottolineato da lui stesso, che oltre a un buon avvio servirà una seconda parte di stagione all'altezza. "Quello che devo fare diverso è il ritorno", ha detto lui stesso.

(Fonte: TS)

