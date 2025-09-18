TS – Ajax-Inter, Thuram protagonista nella serata del riscatto

Il giocatore nerazzurro ha segnato una doppietta e ha confermato la sua buona partenza come un anno fa. E ha sottolineato "dovrò fare bene anche dopo"

Eva A. Provenzano Caporedattore 18 settembre 2025 (modifica il 18 settembre 2025 | 09:02)

Si sono presentati in Champions con un esordio che ha reso in discesa la partita dell'Inter. La doppietta di Thuram e la prima assoluta di Pio Esposito con la maglia nerazzurra nella Coppa più amata e la serata diventa da incorniciare. Era la coppia scelta da Chivu per il suo debutto nel torneo come allenatore, in quella che una volta è stata casa sua e loro lo hanno ripagato. Il primo con due gol, che nella prima gara di CL aveva segnato solo Crespo, e il secondo con una prestazione "in cui si è fatto valere per sponde e giocate di grande intelligenza", come sottolinea TuttoSport. Gli è mancato solo la rete.

Per il francese che, ai microfoni dei giornalisti che lo hanno intervistato a fine gara, ha replicato anche alle accuse che gli sono state rivolte nella gara contro la Juve («Libero dopo le polemiche con la Juve? Non è questione di libero o no, ormai è il passato. La gente interpreta come vuole ma sa che darò tutto per l'Inter», ha detto) un "super avvio di stagione con cinque gol in quattro partite, tre in campionato e due in CL. Anche dodici mesi fa - scrive TS - partì fortissimo anche se fu soprattutto decisivo in campionato.

12 i gol in Serie A tra agosto e fine dicembre 2024 e uno solo in Champions, seppur da tre punti a Berna contro lo Young Boys". Ieri doppietta da tre punti contro l'Ajax e la consapevolezza, sottolineato da lui stesso, che oltre a un buon avvio servirà una seconda parte di stagione all'altezza. "Quello che devo fare diverso è il ritorno", ha detto lui stesso.

(Fonte: TS)