Dopo la vittoria di ieri in Champions, l'Inter da oggi inizierà a pensare alla prossima delicata sfida in campionato contro il Napoli:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa Inter, Chivu ha già in mente la formazione di Napoli: “La sensazione è che al Maradona…”
news
Inter, Chivu ha già in mente la formazione di Napoli: “La sensazione è che al Maradona…”
Dopo la vittoria di ieri in Champions, l'Inter da oggi inizierà a pensare alla prossima delicata sfida in campionato contro il Napoli
Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, "Chivu non potrà recuperare Thuram, che comincerà un nuovo percorso di riatletizzazione, e dovrebbe ripartire dalla coppia Lautaro-Bonny che ha funzionato a meraviglia contro Cremonese e Roma. La sensazione è che al Maradona rivedremo la stessa formazione dell'Olimpico: A Bruxelles sono rimasti in panchina senza giocare nemmeno un minuto Acerbi, Barella e Mkhitaryan ma anche Akanji e Dimarco sono destinati a tornare titolari. Sono attesi sei cambi, proprio come contro il Saint-Gillolse".
© RIPRODUZIONE RISERVATA