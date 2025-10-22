Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, "Chivu non potrà recuperare Thuram, che comincerà un nuovo percorso di riatletizzazione, e dovrebbe ripartire dalla coppia Lautaro-Bonny che ha funzionato a meraviglia contro Cremonese e Roma. La sensazione è che al Maradona rivedremo la stessa formazione dell'Olimpico: A Bruxelles sono rimasti in panchina senza giocare nemmeno un minuto Acerbi, Barella e Mkhitaryan ma anche Akanji e Dimarco sono destinati a tornare titolari. Sono attesi sei cambi, proprio come contro il Saint-Gillolse".