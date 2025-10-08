"Non è un momento felicissimo della stagione, adesso va così, e stamattina arriveranno diagnosi e anche prognosi a tutto campo, in modo da consentire a Conte di scoprire se ed eventualmente per quanto dovrà rinunciare a Politano, che sempre domenica s’è imbattuto in noie divenute ormai ricorrenti e che spera si tratti semplicemente di un affaticamento, di un lieve risentimento, di qualcosa che gli sottragga soltanto la Nazionale e niente altro. Il campionato e la Champions chiamano e un esterno offensivo che faccia il lavoro pulito e pure quello sporco non si regala a nessuno. Però le sensazioni sono le solite e non è poi il caso di avventurarsi in un ottimismo di maniera, conviene rivolgersi direttamente alla scienza, per saperne di più, per capire se l’emergenza finirà per investire anche il centrocampo o se invece sarà soltanto stato un allarme a metà. E allora, in quella (maledetta) ipotesi, forse sarà pure il caso di pregare e la passeggiata a Pompei diventerebbe un’esigenza", aggiunge il quotidiano.