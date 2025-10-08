FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Napoli, quanti infortuni per Conte. Attesa Politano, per Lobotka anche l’Inter a rischio

news

Napoli, quanti infortuni per Conte. Attesa Politano, per Lobotka anche l’Inter a rischio

Napoli, quanti infortuni per Conte. Attesa Politano, per Lobotka anche l’Inter a rischio - immagine 1
Il regista del Napoli si è stirato e andrà valutato nelle prossime settimane. A rischio il big match, al suo posto giocherà Gilmour
Andrea Della Sala Redattore 

Brutto momento per il Napoli di Conte per quanto riguarda gli infortuni. Lobotka e Politano sono solo gli ultimi della lunga lista dei giocatori passati dall'infermeria. Se per il centrocampista la diagnosi parla di stiramento, oggi si capirà di più sull'esterno.

"Niente Inter? Tre settimane da raccontare a se stesso, istante dopo istante, come va, cosa è cambiato, come si sente e quante chance si concederà: e se dovessero essere necessari, o magari indispensabili, ventuno giorni, è aritmetico pensare che Lobotka rientri contro il Como di Fabregas, non prima. Però a Castel Volturno si procede con prudente realismo e la risposta, assai indicativa, arriverà dagli esami strumentali che verranno effettuati al Pineta Grande Hospital, due passi dal centro sportivo, una passeggiata di salute verrebbe da dire", scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE

Napoli, quanti infortuni per Conte. Attesa Politano, per Lobotka anche l’Inter a rischio- immagine 2
Getty Images

"Non è un momento felicissimo della stagione, adesso va così, e stamattina arriveranno diagnosi e anche prognosi a tutto campo, in modo da consentire a Conte di scoprire se ed eventualmente per quanto dovrà rinunciare a Politano, che sempre domenica s’è imbattuto in noie divenute ormai ricorrenti e che spera si tratti semplicemente di un affaticamento, di un lieve risentimento, di qualcosa che gli sottragga soltanto la Nazionale e niente altro. Il campionato e la Champions chiamano e un esterno offensivo che faccia il lavoro pulito e pure quello sporco non si regala a nessuno. Però le sensazioni sono le solite e non è poi il caso di avventurarsi in un ottimismo di maniera, conviene rivolgersi direttamente alla scienza, per saperne di più, per capire se l’emergenza finirà per investire anche il centrocampo o se invece sarà soltanto stato un allarme a metà. E allora, in quella (maledetta) ipotesi, forse sarà pure il caso di pregare e la passeggiata a Pompei diventerebbe un’esigenza", aggiunge il quotidiano.

Leggi anche
Inter, la rivoluzione nasce in difesa. Con Chivu si guarda avanti: e non è ancora finita…
Inter, Akanji imprescindibile. Il riscatto è una formalità, Chivu ha già un’idea per il futuro

© RIPRODUZIONE RISERVATA