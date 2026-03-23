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Napoli, Conte non sarà a Castel Volturno alla ripresa: il motivo dell’assenza

Conte
L’allenatore del Napoli non sarà nel centro sportivo di Castel Volturno in occasione della ripresa degli allenamenti
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Antonio Conte si prende una pausa. Come riferisce Il Corriere dello Sport, l’allenatore del Napoli non sarà nel centro sportivo di Castel Volturno in occasione della ripresa.

“Come a novembre: domani, alla ripresa degli allenamenti dopo i tre giorni di pausa concessi al gruppo all’indomani della vittoria di Cagliari, Antonio Conte non sarà al centro sportivo di Castel Volturno”.

Conte Napoli
Getty Images

Conte approfitterà della sosta per trascorrere qualche giorno in famiglia, con la squadra che sarà affidata per qualche giorno al suo vice Cristian Stellini e agli uomini del suo staff.

“L’allenatore del Napoli, come accadeva ai tempi della sua esperienza in Premier e come qualche mese fa, approfitterà della sosta del campionato per gli impegni internazionali e della contemporanea assenza di tredici alfieri nazionali, per ricaricarsi”.

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