Antonio Conte si prende una pausa. Come riferisce Il Corriere dello Sport, l’allenatore del Napoli non sarà nel centro sportivo di Castel Volturno in occasione della ripresa.
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Napoli, Conte non sarà a Castel Volturno alla ripresa: il motivo dell’assenza
L’allenatore del Napoli non sarà nel centro sportivo di Castel Volturno in occasione della ripresa degli allenamenti
“Come a novembre: domani, alla ripresa degli allenamenti dopo i tre giorni di pausa concessi al gruppo all’indomani della vittoria di Cagliari, Antonio Conte non sarà al centro sportivo di Castel Volturno”.
Conte approfitterà della sosta per trascorrere qualche giorno in famiglia, con la squadra che sarà affidata per qualche giorno al suo vice Cristian Stellini e agli uomini del suo staff.
“L’allenatore del Napoli, come accadeva ai tempi della sua esperienza in Premier e come qualche mese fa, approfitterà della sosta del campionato per gli impegni internazionali e della contemporanea assenza di tredici alfieri nazionali, per ricaricarsi”.
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