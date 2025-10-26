Le pagelle di Tuttosport su Napoli-Inter 3-1: tanti voti bassi, promossi solo Bastoni e altri due. Ecco tutti i voti

Matteo Pifferi Redattore 26 ottobre 2025 (modifica il 26 ottobre 2025 | 15:22)

Ci sono solo tre giocatori dell'Inter sopra il 6 nelle pagelle di Tuttosport di Napoli-Inter.

Il migliore in campo è Bastoni, voto 6,5: "Primo tempo da gigante: difende bene e, quando si sgancia è il più pericoloso dei suoi: prima, di testa, centra la traversa, poi con una parabola chirurgica mette sulla testa di Dumfries il pallone che l’olandese scaglia sul palo.

Mezzo voto in meno perché c’è pure lui tra i protagonisti in negativo sul raddoppio del Napoli: anziché invitare più volte Sommer a uscire, doveva rinculare".

Voto 6 anche per Calhanoglu e Dimarco. 5,5, invece, per Dumfries, Barella, Mkhitaryan e il subentrato Pio Esposito. Male (voto 5) Sommer, Akanji, Lautaro e Bonny.

Il peggiore in campo è Acerbi, voto 4,5: "Neres non è un centravanti e questo non gli giova: gli manca un punto di riferimento. Completa la sua serata sui ceci tenendo in gioco McTominay sul raddoppio del Napoli e perdendo Anguissa sul tris del Napoli"

PAGELLE NAPOLI-INTER 3-1 TUTTOSPORT

Sommer 5

Akanji 5

Acerbi 4,5

Bastoni 6,5

Dumfries 5,5 (Luis Henrique sv)

Barella 5,5 (Frattesi sv)

Calhanoglu 6 (Sucic sv)

Mkhitaryan 5,5 (Zielinski 5)

Dimarco 6

Lautaro 5

Bonny 5 (Pio Esposito 5,5)