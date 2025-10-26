Ci sono solo tre giocatori dell'Inter sopra il 6 nelle pagelle di Tuttosport di Napoli-Inter.
Napoli-Inter, pagelle TS: Bastoni, primo tempo da gigante. Promossi solo lui e…
Il migliore in campo è Bastoni, voto 6,5: "Primo tempo da gigante: difende bene e, quando si sgancia è il più pericoloso dei suoi: prima, di testa, centra la traversa, poi con una parabola chirurgica mette sulla testa di Dumfries il pallone che l’olandese scaglia sul palo.
Mezzo voto in meno perché c’è pure lui tra i protagonisti in negativo sul raddoppio del Napoli: anziché invitare più volte Sommer a uscire, doveva rinculare".
Voto 6 anche per Calhanoglu e Dimarco. 5,5, invece, per Dumfries, Barella, Mkhitaryan e il subentrato Pio Esposito. Male (voto 5) Sommer, Akanji, Lautaro e Bonny.
Il peggiore in campo è Acerbi, voto 4,5: "Neres non è un centravanti e questo non gli giova: gli manca un punto di riferimento. Completa la sua serata sui ceci tenendo in gioco McTominay sul raddoppio del Napoli e perdendo Anguissa sul tris del Napoli"
PAGELLE NAPOLI-INTER 3-1 TUTTOSPORT
Sommer 5
Akanji 5
Acerbi 4,5
Bastoni 6,5
Dumfries 5,5 (Luis Henrique sv)
Barella 5,5 (Frattesi sv)
Calhanoglu 6 (Sucic sv)
Mkhitaryan 5,5 (Zielinski 5)
Dimarco 6
Lautaro 5
Bonny 5 (Pio Esposito 5,5)
