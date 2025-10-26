CorSport: “Difesa Inter imbarazzante e troppo nervosismo. E non a caso Chivu…”

"Tre schiaffi all’Inter. De Bruyne su rigore, McTominay e Anguissa. Canta Napoli, si sono riaccese le torce del Maradona. “Siamo noi, siamo noi, i campioni dell’Italia siamo noi”. Sorpasso sul Milan, una notte da vecchi tempi e riecco il primo posto, in attesa della Roma. Conte ha ritrovato la sua creatura come spirito, assetto tattico e voglia di ringhiare su ogni pallone. Reazione forte dopo il ko di Torino e il crollo di Eindhoven. Sembrava la squadra dello scudetto". Apre così l'articolo del CorSport sulla vittoria del Napoli contro l'Inter.