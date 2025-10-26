L'analisi di Repubblica sulla vittoria del Napoli contro l'Inter e sulla partita vissuta da Antonio Conte, dentro e fuori dal campo

Matteo Pifferi Redattore 26 ottobre 2025 (modifica il 26 ottobre 2025 | 14:16)

"Il pomeriggio di Conte è un'autobiografia. Lui contro tutti, proprio come gli piace. Contro il suo passato, contro Lautaro che è stato il suo centravanti dello scudetto all'Inter, contro Marotta con cui ne ha vinti quattro, contando i tre alla Juve". Apre così l'articolo di Repubblica su Napoli-Inter.

"Quando l'aria diventa elettrica, Antonio ci sguazza, da attore consumato, con i suoi modi che piacciono a chi lo ama e sono detestati da chi non lo sopporta. One man show", prosegue poi il quotidiano che analizza prima lo scontro con Lautaro e Dumfries e poi il post partita con Marotta.

"In verità negli anni nerazzurri Conte invocava spesso in tv l'intervento dei dirigenti, ma è un dettaglio. Il risultato è che pure Chivu è contrariato: «La società ha il diritto di fare ciò che pensa sia giusto. Io non verrò mai a lamentarmi qui». Una spaccatura creata nel fronte nemico: il comandante Conte non ha vinto solo sul campo", l'analisi di Repubblica.