A Napoli aspettano l'Inter di Chivu. Dopo la sconfitta con il Torino e quella in Champions contro il PSV, la squadra di Conte ha il desiderio di rialzarsi proprio contro la squadra a cui ha soffiato lo scudetto nella passata stagione con un solo punto di distanza. Il quotidiano napoletano Il Mattino parla di un lungo confronto tra il tecnico e la squadra per le difficoltà avute in Coppa ma non sono previsti, come aveva lasciato anche intendere lo stesso allenatore, cambi in formazione.

"Se qualcuno con l’Inter si aspetta epurazioni eccellenti o il ritorno al 4-3-3 se lo può scordare. Conte farà di tutto per riavere Hojlund in campo da titolare e probabilmente ci riuscirà. Poi qualche cambio necessario. Con l’Inter è la risposta a ogni cosa: capire, cioè, se Torino e Eindhoven sono solo due blackout, oppure l’inizio di un viaggio nella notte. Certo, l’Inter è un avversario che può essere perfetto: una vittoria cancellerebbe le delusioni in un attimo. E questo Napoli di Conte può riuscirci. Ma stavolta, pure in caso di vittoria, meglio restare abbottonati", si legge sul quotidiano.

Inter settebellezze — Il quotidiano parla di "Inter settebellezze" (riferito al film del 1975 interpretato da Giancarlo Giannini, Pasqualino Settebellezze.ndr). Di una squadra che vive un periodo "che meglio di così non si può", con "una carica emotiva non da poco". Effettivamente i nerazzurri sono reduci da 7 vittorie consecutive tra Serie A e Champions e i numeri parlano di 18 gol fatti e 2 subiti, un cleen-sheat in Europa con tre partite giocate e tre vinte. Dopo la vittoria sulla Roma arriva la sfida contro il Napoli che arriva invece da due sconfitte.

"Chivu, partito con un pizzico di scetticismo dopo il mezzo flop al Mondiale per club, ha saputo raddrizzare la barra del timone riportando in asse l’Inter che ora naviga a vele spiegate tanto in Europa quando in Italia. Sabato al Maradona, infatti, potrebbe mettere la freccia sul Napoli (agganciato lo scorso fine settimana) e staccare gli azzurri di 3 punti in classifica. E per farlo Chivu può contare su un gruppo granitico che non solo ha dimostrato solidità in fase difensiva, ma si diverte da morire a fare un gol dopo l’altro", si legge sul quotidiano.

Il segnale dell'armonia — Il riferimento chiaramante è a Lautaro e Thuram e ai loro due sostituti, Bonny ed Esposito, che stanno sopperendo all'assenza del francese, alternandosi e dando la giusta serenità in attacco a Chivu che ha visto "salire tutti sulla giostra del gol e si vede dalle esultanze contagiose alle quali partecipano tutti appassionatamente. Gli attaccanti si cercano ma soprattutto si trovano. Nel regno di Chivu comanda l'armonia. E allora succede che Bonny lanciato in campo aperto, aspetti l’arrivo di Esposito o Lautaro per servire loro il pallone ideale da spingere in rete. O che lo stesso Pio faccia a botte con il mondo intero per difendere un pallone al 90’ nonostante il risultato sia già più che bellamente messo in cassaforte" .

Numeri aggiustati anche in difesa dopo la sconfitta con la Juventus. "Con Bastoni sempre più leader, Akanji che ha aggiunto solidità a un reparto oramai quasi impenetrabile che sabato se la vedrà con il Napoli, secondo attacco in campionato dopo quello dell'Inter". 18 ne ha segnati la squadra nerazzurra, 12 il Napoli, uno in più del Milan capolista che ha la miglior difesa con solo 4 reti subite (l'Inter ne ha subiti 8 e il Napoli 7). "Sommer ha resettato dopo gli errori con la Juve, Dimarco ha ritrovato il sorriso ed è una sorta di attaccante aggiunto. Barella sembra aver ritrovato lo smalto dei suoi tempi migliori: assist vincenti, inserimenti senza palla e lavoro oscuro in copertura", segnala il giornale napoletano.

