Borghi: “Per Chivu c’è stato un bell’assist. La domanda su Conte è…”

Il giornalista di Skysport ha parlato anche della squadra nerazzurra e dell'attaccante nerazzurro nonché della prossima rivale della squadra di Chivu

Eva A. Provenzano Caporedattore 24 ottobre 2025 (modifica il 24 ottobre 2025 | 03:02)

Stefano Borghi ha partecipato su Skysport ad After Party, il programma che segue le dirette sull'Europa League, e ha avuto modo di dire la sua anche sull'Inter che arriva dalla vittoria in campionato contro la Roma e da quella in Champions contro l'Union e si prepara alla gara contro il Napoli.

«Chivu ha convinto i giocatori a seguirlo e ha convinto all'esterno ed è importante perché i messaggi sono stati recepiti anche all'esterno e quando ha detto che la squadra doveva fare determinate cose, la squadra le ha fatte. L'Inter ha imparato a gestire la partita. Per lui potrebbe essere un bell'assist il Mondiale per Club. È entrato subito in gare competitive e potrebbe essere stato importantissimo per lui».

Sul Napoli il giornalista ha aggiunto: «Il calendario in Champions del Napoli lascia margine alla speranza. Ma non credo sia il mercato il problema: sono arrivate delle risorse che sicuramente devono avere un tipo di atteggiamento nell'ambientamento, ma che devono essere gestiti dall'allenatore. Conte è senza Rramhani, Lukaku ed erano punti di riferimento. Il punto interrogativo è se il modo di tirare al massimo fuori dai giocatori delle risorse da parte dell'allenatore non possa essere più difficile da recepire quando si giocano più competizioni, quando non c'è mai lo sfiato ogni tre giorni».

(Fonte: SS24)