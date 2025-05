"Un eventuale scudetto questa sera farebbe dimenticare le lacune del Napoli: organico ristretto, difficoltà a segnare (venti reti meno dei nerazzurri), emergenza continua per i numerosi infortuni, anche la paura in queste ultime due partite in cui poteva dare la spallata ma si è incartato nei pareggi . Riconosciute queste imperfezioni, il Napoli ha saputo però offrire una tenuta difensiva da primato stagionale, la trasformazione della sofferenza in spinta per resistere e andare oltre i propri limiti, un gruppo compatto e alcune individualità non previste, vedi gli undici gol di Scott McTominay".