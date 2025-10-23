L'attaccante francese dovrebbe riprendersi una maglia da titolare, con Esposito che partirà dalla panchina

Fabio Alampi Redattore 23 ottobre 2025 (modifica il 23 ottobre 2025 | 08:16)

Reduce dalla vittoria in Belgio contro l'Union Saint-Gilloise, l'Inter è attesa da una nuova trasferta: quella sul campo del Napoli, questa votla in campionato. Per l'occasione, come scrive Tuttosport, Chivu potrebbe cambiare qualcosa nella formazione iniziale: "Dopo l'occasione - sfruttata - da Francesco Pio Esposito in Champions, in casa dei campioni d'Italia in carica dovrebbe tornare titolare, a meno di sorprese, Ange-Yoan Bonny. Anche il francese, da subentrato, si è reso protagonista con l'Union e l'upgrade nel rendimento delle alternative offensive è forse la miglior notizia in assoluto di questo inizio di stagione per l'Inter.

Che per il resto, nella tana del grande ex Conte, Chivu dovrebbe riproporre in versione tipo, per quella che è a tutti gli effetti una sfida scudetto. Non fosse altro che un eventuale colpaccio potrebbe rappresentare una bella spallata nei confronti dei rivali, almeno a livello psicologico: il cammino è ancora troppo lungo per qualsiasi altro verdetto.

Davanti a Sommer - fugato, qualora ve ne fosse bisogno, ogni dubbio - dovrebbero rivedersi Akanji e Acerbi con Bastoni, mentre a centrocampo, ai lati di quel Calhanoglu che continua a non avere un vero e proprio sostituto, si candidano i soliti noti Barella e Mkhitaryan".