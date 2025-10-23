Chivu è riuscito a sistemare la retroguardia, forse gran parte del merito è anche dell'inserimento di Manuel Akanji

Andrea Della Sala Redattore 23 ottobre 2025 (modifica il 23 ottobre 2025 | 08:02)

L'Inter produce tanto, anzi tantissimo. E subisce poco. L'Union ha messo paura ai nerazzurri nei primi 20' creando parecchie occasioni, ma la difesa ha retto ed è arrivato un altro clean sheet. Chivu è riuscito a sistemare la retroguardia, forse gran parte del merito è anche dell'inserimento di Manuel Akanji.

"Sarebbero tante le buone novelle nerazzurre, a partire da quelle due giovani tigri dietro alla ThuLa fino alla vena di Dumfries, ormai attaccante travestito da esterno, senza dimenticare le rotazioni sempre più felici tra Italia ed Europa. Eppure Cristian Chivu ne ha scelta una, senza neanche pensarci troppo, come fosse un riflesso istintivo: «La migliore notizia della serata è il fatto di non aver preso gol...», ha ribadito un secondo dopo la quaterna al povero Union Saint-Gilloise. Se ruba l’occhio soprattutto l’attacco, capace di segnare finora 27 volte, si rischia di sottostimare l’importanza della solidità arretrata: davanti a Sommer è cambiato tutto o quasi, non si ondeggia più come in quello strano uno-due tra Udinese e Juventus", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Adesso si soffre insieme, con applicazione ritrovata, anzi ci si esalta proprio nelle tempeste, come nel secondo tempo dell’Olimpico o come nei tre minuti iniziali di anarchia in Belgio. Con la poca applicazione di qualche settimane fa, l’Inter sarebbe capitolata più volte. In generale, però, la linea difensiva riesce sempre a tenere, anche e soprattutto per quel blocco di cemento piazzato dietro: a Manuel Akanji sono bastati, infatti, due mesi appena per dimostrare con i fatti di essere non un replicante di Pavard, ma un “upgrade”. Un miglioramento, rispetto all’ultima versione un po’ scocciata del francese. La naturalezza con cui lo svizzero si è inserito in meccanismi a lungo oliati, la tranquillità nella gestione della palla e nella tenuta della posizione hanno convinto i dirigenti a esercitare il riscatto a 15 milioni".

"Insomma, lo svizzero è il pilastro di oggi e pure di domani, mentre i due centrali in rosa sono sempre più segnati dalle rughe del tempo. A fine stagione scadranno i contratti di Francesco Acerbi, 37 primavere, e Stefan de Vrij, “solo” 33, e a quel punto l’Inter avrà l’obbligo di sostituirli, investendo adeguatamente in mezzo alla difesa. Col Napoli tornerà l’highlander italiano, mentre a Bruxelles l’olandese ha pasticciato: uscito a metà tempo, al suo posto è entrato proprio Akanji per mettere ordine. La curiosità, semmai, è che nell’emergenza il centro lo abbia occupato Bisseck, altro difensore in cerca di autore", aggiunge Gazzetta.