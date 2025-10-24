Conte capirà oggi se potrà puntare sull'attaccante danese, Rasmus Hojlund, o se dovrà rimanere ancora fermo. Intanto valuta le opzioni per l'attacco.
Napoli, test decisivo per Hojlund: nessun rischio. Le possibili alternative in attacco
Conte capirà oggi se potrà puntare sull'attaccante danese o se dovrà rimanere ancora fermo. Intanto valuta le opzioni per l'attacco
"Il test è in programma questa mattina e la risposta può arrivare solo da Hojlund: se non annuserà pericoli, nell’area dell’Inter andrà lui; altrimenti, Conte dovrà inventarsi altro. Potrà puntare su Lucca, espulso a Eindhoven, o sul falso nueve, con tre candidati (De Bruyne, Neres, Lang). Dietro Beukema-Buongiorno in vantaggio, ma Juan Jesus dà garanzie. Ballottaggio Milinkovic Savic-Meret", scrive La Gazzetta dello Sport.
