Napoli, test decisivo per Hojlund: nessun rischio. Le possibili alternative in attacco

Napoli, test decisivo per Hojlund: nessun rischio. Le possibili alternative in attacco - immagine 1
Andrea Della Sala Redattore 

Conte capirà oggi se potrà puntare sull'attaccante danese, Rasmus Hojlund, o se dovrà rimanere ancora fermo. Intanto valuta le opzioni per l'attacco.

Napoli, test decisivo per Hojlund: nessun rischio. Le possibili alternative in attacco- immagine 2
Getty Images

"Il test è in programma questa mattina e la risposta può arrivare solo da Hojlund: se non annuserà pericoli, nell’area dell’Inter andrà lui; altrimenti, Conte dovrà inventarsi altro. Potrà puntare su Lucca, espulso a Eindhoven, o sul falso nueve, con tre candidati (De Bruyne, Neres, Lang). Dietro Beukema-Buongiorno in vantaggio, ma Juan Jesus dà garanzie. Ballottaggio Milinkovic Savic-Meret", scrive La Gazzetta dello Sport.

