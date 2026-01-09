Il tecnico nerazzurro ha avuto bisogno di tempo ma è riuscito a ridare condizione ed equilibrio all'Inter facendo scelte precise

9 gennaio 2026

È sempre là da abbattere. Quel tabù che dice 'scontri diretti'. L'Inter è prima in classifica a +4 dal Napoli, diretta concorrente per lo scudetto, con una partita in meno come i nerazzurri che sono stati battuti dalla squadra di Conte e hanno perso anche contro Milan e Juventus nelle gare del girone d'andata. Il Corriere della Sera a questo proposito scrive: "Gli scontri diretti sono il punto debole della regina, che però è in crescita e non solo perché ha vinto le ultime sei partite consecutive. Il suo giovane allenatore ha cambiato poco rispetto a Inzaghi per cambiare tanto. A una partita dalla fine del girone di andata, mercoledì nel recupero contro il Lecce, ma soprattutto ad appena due giorni dal faccia a faccia con il Napoli, il tecnico nerazzurro si gode la sua rivoluzione silenziosa".

Tanti cambi — Perché con calma e tempi suoi Chivu l'Inter l'ha cambiata. In difesa per esempio dove hanno acquisito più importanza Akanji e Bisseck "che ha stabilito una buona intesa con Luis Henrique sulla corsia destra. Il brasiliano è ancora indietro ma Chivu, dopo l’infortunio di Dumfries, gli sta dando fiducia e continuità e contro il Napoli giocherà la decima partita consecutiva", spiega il quotidiano riferendosi al brasiliano e su di lui aggiunge: "L’ex Marsiglia ha capito i movimenti e regala equilibrio e copertura, magari manca un po’ negli ultimi sedici metri in cui dovrebbe mostrare maggiore spregiudicatezza e convinzione. Chivu lo sa e lo aspetta", si legge.

È cambiato qualcosa anche in mezzo al campo. Zielinski si è fatto posto. E in attacco, se Inzaghi aveva poca scelta, l'allenatore rumeno può far tirare il fiato a Lautaro e Thuram perché Bonny ed Esposito danno ampie garanzie. "Nessuno, in serie A, ha un quartetto offensivo di così alto livello", scrive il giornale.

Adesso, proprio contro il Napolidi Conte, nella partita di domenica sera, l'Inter è chiamata ad un ulteriore step: "Negli ultimi mesi ha battuto le squadre della nostra borghesia pallonara, Atalanta e Bologna per ultime, e non dà scampo alle cosiddette provinciali. Ai nerazzurri serve però una vittoria di rango. Lo scontro diretto con il Napoli è una grande occasione per spiccare definitivamente il volo e per spedire la rivale sulla carta più pericolosa lontana 7 punti", si legge.

Chivu lavora bene — "Chivu lavora tanto e bene alla Pinetina. I cosiddetti rincalzi giocano all’altezza dei titolari, così hanno fatto Carlos Augusto, Mkhitaryan e Pio Esposito al Tardini, dove è mancato solo l’apporto di Sucic. Anche certe leggerezze nella gestione sembrano superate, l’Inter nelle ultime uscite ha dimostrato di saper soffrire", ha aggiunto il giornale.

Sicuramente quello che aspetta l'Inter è un periodo molto intenso oltre che decisivo. Oltre al Napoli dovrà affrontare Arsenal e Borussia nelle due gare di CL che portano alla possibile qualificazione agli ottavi. "Il momento è adesso, l’obiettivo chiaro: sfruttare il momento per allungare il passo. Con la consapevolezza di aver trovato equilibrio e condizione", conclude il giornale.

(Fonte: Corriere della Sera)