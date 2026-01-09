Il difensore dell'Inter ha aspettato il suo momento e ha saputo sfruttare le occasioni che Chivu gli ha concesso diventando un titolare

Uno dei giocatori che ha aspettato il suo momento e ha saputo farsi trovare pronto sfruttando le occasioni avute è sicuramente Yann Bisseck . Il difensore tedesco ora è diventato un punto di riferimento per la difesa dell'Inter.

"La sua stagione è partita male, malissimo, con un errore contro l’Udinese che ha ricordato le distrazioni del passato. Eppure Yann Bisseck, dopo essere stato difeso da Chivu, è piano piano diventato un punto fermo della squadra. Non sempre è stato un plusvalore - vedi il “solito” rigore di Riad contro il Bologna - ma nella maggior parte dei casi è stato all’altezza del ruolo di titolare. A volte da centrale, più spesso da difensore destro, ha sfruttato la sua forza fisica tanto nei duelli individuali quanto nelle percussioni palla al piede: a Genova ha anche sbloccato il risultato con un improvviso tiro di sinistro che gli è servito come rinforzo psicologico. Il suo obiettivo ora è riconquistare la nazionale tedesca in tempo per il Mondiale. A domanda diretta, si convocherebbe?, lui ha risposto con sorridente decisione: «Sì». Mesi fa sarebbe sembrata una sbruffonata, oggi è un progetto", scrive La Gazzetta dello Sport.