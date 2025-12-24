Natale in casa Inter: due giorni di riposo. Ripresa il 26. Dumfries in Olanda

"Per lui - spiega la rosea - è strategico concedere il più possibile tempo libero ai propri giocatori, compatibilmente agli impegni e agli allenamenti particolarmente duri. Ieri mattina, ad esempio, Chivu ha diretto l’ultimo di questo mini-blocco di sedute dopo Riad. Arruolati al gruppo sia Calhanoglu che Zielinski, ormai recuperati, mentre erano assenti gli infortunati Acerbi e Darmian, prossimi al rientro, e i lungo degenti Palacios e Di Gennaro. A loro, si è ovviamente aggiunto anche Bonny, mentre Dumfries continua con le terapie nella sua Olanda".