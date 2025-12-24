Natale in casa Inter: due giorni di riposo. Ripresa il 26. Dumfries in Olanda

Natale in casa Inter: due giorni di stop da passare in famiglia e la ripresa il 26 ad Appiano all'ora di pranzo con allenamento programmato per il pomeriggio per preparare la sfida di domenica contro l'Atalanta. Chivu, nonostante la sconfitta in Supercoppa Italiana, non ha cambiato il programma già definito per le feste.
La sconfitta in Supercoppa non ha cambiato il piano di Chivu rispetto alla programmazione per le feste natalizie
"Per lui - spiega la rosea - è strategico concedere il più possibile tempo libero ai propri giocatori, compatibilmente agli impegni e agli allenamenti particolarmente duri. Ieri mattina, ad esempio, Chivu ha diretto l’ultimo di questo mini-blocco di sedute dopo Riad. Arruolati al gruppo sia Calhanoglu che Zielinski, ormai recuperati, mentre erano assenti gli infortunati Acerbi e Darmian, prossimi al rientro, e i lungo degenti Palacios e Di Gennaro. A loro, si è ovviamente aggiunto anche Bonny, mentre Dumfries continua con le terapie nella sua Olanda".
