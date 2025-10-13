"Dopo tre giorni di riposo concessi da Chivu, l’Inter si ritroverà ad Appiano domani pomeriggio. Chivu ritroverà non soltanto i giocatori rimasti a lavorare con lui durante questa sosta, ma anche i primi nazionali al rientro dai rispettivi impegni: Sucic, De Vrij, Dumfries e Zielinski, che hanno giocato ieri la seconda partita di qualificazioni mondiali, oggi usufruiranno del classico giorno di riposo post sosta per poi aggregarsi al gruppo da domani. Come loro Bastoni: squalificato per Italia-Israele, oggi lascerà il ritiro azzurro. Lavorerà sempre a parte Thuram, impegnato nelle terapie di recupero dal problema muscolare che lo ha fermato con lo Slavia: il francese sarà alla Pinetina già oggi".