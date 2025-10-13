Oggi Gattuso e lo staff medico della Nazionale decideranno se Moise Kean sarà della partita domani contro Israele o tornerà a Firenze per recuperare dalla distorsione alla caviglia destra.
Repubblica su Pio Esposito: “Nella sua vita calcistica non ha sbagliato una scelta, 4 su 4”
"Adesso l'Italia, che salvo miracoli non può più sorpassare la Norvegia al primo posto del girone e per prenotare gli spareggi di marzo per il Mondiale deve battere domani Israele, ha un quartetto di attaccanti che segnano tutti, il che nel passato più o meno recente non accadeva più", sottolinea Repubblica parlando anche di Pio Esposito, a segno contro l'Estonia.
Pio Esposito che, secondo Repubblica, "ha azzeccato tutte le scelte. La prima è stata il passaggio adolescenziale a Brescia con i fratelli maggiori (il centrocampista Salvatore, che ha già debuttato in Nazionale, e la punta Sebastiano) della felice genia di Castellammare di Stabia, accompagnata al nord dai genitori. La seconda scelta è stata il trasferimento del terzetto all'Inter, artefice lo scopritore ligure Roberto La Florio: «Fortissimi, ma Pio, per fisico, tecnica e fantasia era davvero eccezionale. La sua serietà lo mette al riparo dal rischio di montarsi la testa». La terza scelta è stata il proficuo prestito allo Spezia in serie B. La quarta la partecipazione al Mondiale per club con l'Inter, dove Marotta e Chivu hanno capito che era già pronto per serie A e Champions".
Se Kean dovesse dare forfait, la scelta come partner di Retegui ricadrebbe su uno tra Raspadori e Pio Esposito. Un'altra opzione sarebbe quella di Spinazzola sulla fascia sinistra o da rifinitore-incursore.
