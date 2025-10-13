Repubblica su Pio Esposito: “Nella sua vita calcistica non ha sbagliato una scelta, 4 su 4”

Pio Esposito che, secondo Repubblica, "ha azzeccato tutte le scelte. La prima è stata il passaggio adolescenziale a Brescia con i fratelli maggiori (il centrocampista Salvatore, che ha già debuttato in Nazionale, e la punta Sebastiano) della felice genia di Castellammare di Stabia, accompagnata al nord dai genitori. La seconda scelta è stata il trasferimento del terzetto all'Inter, artefice lo scopritore ligure Roberto La Florio: «Fortissimi, ma Pio, per fisico, tecnica e fantasia era davvero eccezionale. La sua serietà lo mette al riparo dal rischio di montarsi la testa». La terza scelta è stata il proficuo prestito allo Spezia in serie B. La quarta la partecipazione al Mondiale per club con l'Inter, dove Marotta e Chivu hanno capito che era già pronto per serie A e Champions".